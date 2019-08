Liepaja-IFK Norrköping 0–1 (0–0)

Mål: 0-1 (89) Sead Haksabanovic.

Så startade IFK mot Liepaja: Isak Pettersson - Rasmus Lauritsen, Kasper Larsen, Filip Dagerstål - Simon Skrabb, Gudmundir Thorarinsson (ut 90 - Castengren in), Simon Thern (ut 78 - Andreas Blomqvist in), Alexander Fransson, Lars Krough Gerson - Kalle Holmberg (ut 56 - Haksabanovic in), Christoffer Nyman.