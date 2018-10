IFK Norrköping–Östersund 4–1 (2–1)

Mål: 0–1 (12) Tom Pettersson, 1– 1 (25) Alexander Fransson, 1–2 (32) Kalle Holmberg, 3–1 (75) Lars Krogh Gerson, straff, 4–1 (81) Simon Thern. 4–2 (90+2) Hosam Aiesh.

Varning, Östersund: Noah Sanko Sundberg.

IFK Norrköping: Isak Pettersson – Henrik Castegren, Andreas Johansson, Kasper Larsen – Ian Smith, Alexander Fransson, Simon Thern (ut 84, in Filip Dagerstål), Gudmundur Thorarinsson – David Moberg Karlsson (ut 73, in Jordan Larsson), Kalle Holmberg (ut 67, in Lars Krogh Gerson), Simon Skrabb.