I somras fick Filip Samuelsson chansen i Libk:s A-lag för första gången och har varit med lite till och från sedan dess. Under säsongen har han varit med på laguppställning i 27 grundseriematcher i SSL.

– Det är min första säsong och det är mycket högre nivå på det, det är rätt tufft. Jag har mycket att lära fortfarande samtidigt som jag också lärt mig rätt mycket under tiden som jag varit här. Det var jättekul att komma in under tisdagens match och bidra med de kvalitéerna jag har, säger Filip Samuelsson.

Den 18-årige backen har fått mer och mer förtroende ju längre kvartsfinalen gått. I den första matchen var han bänkad, men senast fick han utökat med speltid.

– Man är väldigt nervös. Det är viktiga matcher just nu. Men efter några byten brukar det släppa och då är det bara att gå in och köra. Jag försöker bara göra mitt bästa. Det är klart att man kommer göra misstag också, men det är bara att gå vidare och lära sig av dem, säger Samuelsson.

Du fick mycket beröm sist. Hur kändes det?

– Det är jättekul att folk tycker man gör det bra. Jag vill ju bidra till laget, säger han och fortsätter:

– Nu gäller det att ha fullt fokus på träningar och göra sitt bästa. När man har fokus händer det bra grejer till slut när man gör allting rätt. Det gäller att käka bra, träna bra och sova bra. Nu har jag kommit in i det ordentligt.

Linköping innebandys tränare Johan Astbrant ser en ljus framtid för Filip Samuelsson, men menar också att det gäller att skynda långsamt med yngre spelare som är på väg att ta klivet upp till SSL.

– Han har gjort det jättebra när han har kommit in och många ställer sig frågande till varför han inte får upprepat förtroende. Det är så med unga spelare, de behöver slussas in. Vi har sett spelare som kommit in i den åldern och sedan slutat för att de inte klarat av det. Vi hade en jättebra plan när vi tog upp Oskar Hovlund för ett par år sedan och tycker att det har fungerat bra. Det gäller att Filip är med till en början för att se och lära. Han kommer garanterat få mer speltid nästa år om han väljer att vara kvar här, säger Astbrant och fortsätter:

– Många snackar om att man ska ge spelare chansen. Jag vill vända på det och säga att spelarna ska ta chansen.

Efter att Libk utjämnade underläget senast och vann på övertid står det nu 1–2 i matcher mot Dalen. Under fredagen flyger de till Umeå med förhoppningen att även jämna ut serien.

– Nu är vi med i matchserien på nytt och bollen ligger hos dem. De vill nog inte komma hit med 2–2 och pressen som det innebär. Det gäller att vi förvaltar det bra och sätter tryck från början, säger Astbrant.