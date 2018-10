Redan i lördags berättade han öppenhjärtigt – på sin egen Facebook – varför han strök sig från lördagens V75-tävlingar på Jägersro i Malmö, hans hemmabana sedan lång tid tillbaka, och sedan också valde att hoppa av söndagens race på Solvalla.

"Hej FB-vänner...jag måste tyvärr avstå tävlingarna på Jägersro idag. Jag åker till sjukhuset... jag mår inte så bra On and off... det kan vara svårt för er att förstå för er som aldrig känt av en depression", skriver travstjärnan där.

För sajten Trav365 berättar under måndagen om sin situation:

– Ibland är de här problemen lite värre. Jag kan inte sätta ord på det, det är svårt att begripa. Det är svart allting. Eller åtminstone grått. Just nu är det tufft. Det går inte att beskriva det här, intresset för allt försvinner. Jag har sovit i ett dygn, men det finns bara en väg: upp, säger han till sajten.

Om att han hyllas på sociala medier för att våga berätta säger östgöten:

– Det ligger lite i tiden. Media fanns inte på samma sätt förut. Det finns ohälsa och anledningen till att jag pratar- och skriver om det är för att det ska lätta för mig. Men är det även positivt för andra, är det positivt för mig.

I intervjun med Trav365 berättar också Johnny Takter hur han försökt komma tillrätta med sin psykiska ohälsa.

– Jag har tagit antidepressiva mediciner i flera år. Men det hjälper inte. Det kan lindra, men det hjälper inte. Sen har jag fått sömntabletter, och det är inte de mildaste. Jag vill inte ha så starka, för man går som en zombie dagen efter, men man sover väldigt dåligt när man mår så här och det är viktigt att få sömnen.

Redan i maj 2018 avslöjade han i ett öppet brev att det var färdigttävlat – då angav han motivationsbrist. Några veckor senare var han tillbaka för att tävla. Hur länge han blir borta nu återstår att se. Om ett par veckor fyller kuskstjärnan 60.

Johnny Takter, som är född i Linköping men uppväxt i Hageby i Norrköping, inledde karriären som travtränare på Mantorptravet 1976 där pappa Bo W var en av de största profilerna. Lillebror Jimmy, 58, är travtränare med bas spå den amerikanska östkusten.

Johnny Takter har vunnit över 3600 lopp, däribland Elitloppet med Stefan Melanders Iceland 2010.