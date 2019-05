Laget hade kört fast, både i tabellen och prestationen, och efter ett par stängda träningar kunde IFK Norrköping 2.0 lanseras i allsvenskan.

Ett mer offensivt upphottat lag, stundtals som 3–4–3.

Det har gett sju poäng de senaste fyra matcherna och en framtidstro att bygga på.

– Den här lilla justeringen har verkligen gett effekt. Vi har fått upp spelet och kunnat pressa, i stället för att bli så låga i matcherna. Vi vill absolut inte uppträda som vi gjorde i en del matcher i början, säger Skrabb efter fredagsträningen.

Den finländske landslagsmannen har fått hoppa in både här och där under IFK-tiden. När IFK ändrade om spelsätt och flyttade in Gudmundur Thórarinsson som central mittfältare fick Skrabb ta vänster wingback.

Med framgång.

– Man får ändå säga att det har gått väldigt bra. Någon ska ha den rollen och vill coachen att jag ska spela där så gör jag det. Det är inte där jag helst spelar och det kanske märks om man stöter i fel läge ibland. Men än så länge har det nästan gått vägen varje gång.

Helst spelar Skrabb i en mer attackerande, central roll. Nu har han i stället en hel vänsterkant att ta ansvar för, från hörnflagga till hörnflagga egentligen.

Så här beskriver han sin uppgift:

– Löpa, pressa, hålla bredd och liksom komma in bakom. Det blir en hel massa löp som wing. Ibland ska det gå väldigt fort också, säger han och skrattar.

Du har fått till ett bra assist också.

– Absolut. Vi har vaskat fram en del chanser när vi har kommit högre upp.

På söndag väntar AFC Eskilstuna på bortaplan, ett lag som IFK mötte två gånger under försäsongen. Det blev 1–0 i en träningsmatch samt 1–1 i cupen vilket innebar att Eskilstuna gick vidare hela vägen till finalförlusten mot Häcken i veckan.

För Simon Skrabb blev cupmatchen dubbelt olycklig.

– Jag skadade mig där, säger han om incidenten som höll honom borta från den allsvenska starten.

Vad tänker du om Eskilstuna då?

– De har haft en lite tyngre period och spelade cupmatchen i går (torsdag). De är väl i ett pressat läge nu, liksom vi också är. Vi måste ta poäng så det är en måste-match för båda lagen. Det gäller att vi går dit och spelar vårt spel och tar hem tre poäng.

Kan ni dra nytta av att de är slitna och fick stryk i finalen?

– Vi ska kunna gå dit och sätta en press, tvinga dem att löpa och slita rejält för att ens få tag i bollen.

Du var inne på poängen, är det för sent för er att bli ett topplag?

– Om jag ska vara ärlig har jag inte ens sett på tabellen. Jag vet att vi är i behov av poäng men jag vet absolut inte avstånd och sånt. Det gäller bara att gnugga på och ta trepoängare, så kan vi se om tio omgångar till hur vi ligger. Sen är det slutspurten kvar, säger Simon Skrabb.