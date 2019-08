– Ja, det enda som återstår är klartecken från Migrationsverket. Annars är allt påskrivet och klart.

Det bekräftade ÅFF-ordföranden Ingvar Gustavsson för Sporten i paus av hemmamötet med Värnamo i division 1-fotbollen. Luis Soaresvar på plats i Åtvidaberg redan förra sommaren, men då löste det sig inte med alla papper och han fick åka hem igen.

Sedan dess har klubben velat ha tillbaka 27-åringen – som imponerade stort på träningarna – men inte fått till en lösning. Inte förrän nu. Soares har åkt från Brasilien, landar i Sverige senare under lördagen och tränar med ÅFF i början av veckan.

Förhoppningen är att få honom spelklar inom några veckor. Brassen lånas in under fyra månader och kommer därmed att finnas med under resterande del av säsongen.

Transferfönstret stänger om en dryg vecka och som vi berättat tidigare kommer Khalid Abukar och Felix Winter med all säkerhet att lånas ut till Motala AIF respektive Karlberg.

ÅFF:s andra brasse, Ramiel Dias Farias, har floppat och är just nu skadad.