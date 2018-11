Klassiska Marknadsnatta har avgjorts sedan 1964 och för några veckor sedan kom över 200 bilar till start. Nu får arrangören nytt förtroende, det blev klart under helgen när 2019 års program i svenska rallycupen offentliggjordes.

– Det har varit några hektiska veckor sedan vi sa "go" för en ny säsong, trots att vi varit sent ute har vi haft fler ansökningar än någon gång tidigare. Arrangörerna har stått på rad för att få vara med, trots det har arbetet inte varit lätt. Det gäller att få geografisk och kalendermässig spridning, men också för att tajma in de luckor som finns i kalendern för att undvika krockar, hälsar Crister Nystrand från cupens organisation till aktuellmotorsport.se.