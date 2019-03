När Sporten söker östgöten på söndagskvällen får vi först inget svar.

Men några minuter senare dyker det upp ett meddelande på telefonen.

"Tjena. Match här om en dryg timme."

Brokindskillen, som via Åtvidaberg och Malmö FF numera spelar sin fotboll i New York City i amerikanska MLS-ligan, kallas in i landslagstruppen inför inledande EM-kvalmatcherna mot Rumänien och Norge.

"Väldigt hedrande att få chansen. Det kom som en överraskning, men otroligt skoj att få vara med igen", skriver han i ett sms.

Med tanke på att både Mikael Lutig och Emil Krafth redan finns med i truppen är det tveksamt om Tinnerholm kan räkna med någon speltid, men nu ges han i alla fall chansen igen av Janne Andersson & Co.

Anledningen till inhoppet är att Sverige får klara sig utan en av sina viktigaste spelare sedan Manchester United-stjärnan Victor Nilsson Lindelöf lämnat återbud till den stundande samlingen.

Svenska fotbollförbundet uppger att beror det på personliga skäl. ”Det är såklart tråkigt att Victor lämnat återbud men jag har full förståelse och respekt för hans beslut”, säger förbundskapten Janne Andersson till förbundets webbplats.

Enligt Fotbollskanalen är en del i Lindelöfs beslut att hans nära vän John Guidetti (till vardags i spanska Alavés) petats från landslagstruppen. Lägg därtill att mittbacken och hans fru Maja väntar parets första barn med en beräknad födsel i april.

Landslaget samlas i Stockholm på måndagen för träning inför den första matchen mot Rumänien på Friends arena i Solna på lördag. Då ska förbundskapten Janne Andersson möta pressen.

Vem som tar den nu vakanta mittbacksplatsen bredvid Andreas Granqvist är ännu oklart. Den mest troliga ersättaren till Lindelöf, Pontus Jansson, ådrog sig en smäll mot knäet i Leeds match mot Sheffield United i helgen. (Corren-TT)