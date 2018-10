Laget är just nu nere i Spanien där man under måndagen slog Gävle med 3–2, och på tisdagen kom en ny seger när Lidingö besegrades med klara 4–1. Lovisa Gunnarsson/Linus Jonsson och Wilmer Ederö/Kristoffer Larsson vann sina lagmatcher, och i singelspelet blev det seger även för Federica Tavelli Westerlund och Johannes Axell. Nu väntar Hills i final under onsdagen.