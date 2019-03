– Det är många som har längtat.

LarsÅke Westlind lyfter golfbagen ur bilen samtidigt som han nickar bort mot samlingen golfare som står på rangen och värmer upp. När vi gör sällskap upp mot dem så berättar han att han firar jubileum som golfare just i år.

– Jag har spelat i 50 år. Jag började i Uddeholm när jag var 30 så då kan du ju räkna ut hur gammal jag är. Sen jobbade jag i Stockholm och när de byggde ut till 18 hål här så fick alla på jobbet gratis medlemsskap i Motala.

– Nej, jag har ju varit vansinnig hela tiden. Man har väl tröttnat när man gjort något dåligt hål. Men det har man ju glömt till nästa rond, säger Westlind.

Det var dock nära att golfbagen hamnade på hyllan efter förra säsongen. Ett värkande ben gjorde att han hade svårt att gå och i höstas sa han till och med upp sitt medlemsskap i klubben.

– Men nu har de opererat och de gjorde det så bra så nu har jag återinträtt, berättar han innan han peggar upp och med en imponerande sving slår iväg dagens första boll.

– För det första så träffar man folk. Sen går man ju och hoppas på att man ska göra hole in one en gång till. Det har jag bara gjort en gång.

På tal om hole in one. Motala GK öppnade upp hedbanan förra fredagen och redan på söndagen kom säsongens första hole in one.

– Anders Clasén gjorde det redan i söndags. Det snabbaste hole in one vi har haft någon säsong, i alla fall som vi känner till. På det tredje hålet han spelar så gör han sin första "hio" på de 30 år som han spelat, berättar Motala GK:s klubbchef Tomas Lindh.

Han berättar att trycket på hedbanan varit stort sedan den öppnades. Det kommer dock dröja några veckor till innan klubbens övriga 18 hål är redo för spel.

– VI räknar med att ha 18 hål öppna till påsk. Kanske till och med alla 27. Vi har städdagar nu i helgen och det brukar ju vara startskottet för säsongen. Banorna har övervintrat bra så det ser lovande ut inför säsongen.

Det är mycket annat som hänt på Motala GK under vintern. Tillsammans med Kim Bergman, som anställts med uppdraget att skapa mer aktivitet och liv på golfklubben, har Lindh en hel del nyheter för medlemmarna när de kommer upp för att spela sina första ronder för året.

– Vi har en ny shop som ligger ihop med restaurangen. I den gamla shopen ska vi få till ett gym för våra medlemmar och så håller vi på och iordningsställa två övernattningslägenheter för gästspelare, säger Lindh.

– Vi försöker ju få till lite mer aktiviteter. Vi kollar på att bygga en padelbana och en boulebana också. Så det är mycket som står i kö för att göras. Men man får ta det i steg, säger Lindh.

Vadstena GK öppnar, precis som Ombergs GK, upp för spel på fredagen.