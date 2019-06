Efter tuffa minusåret 2018 är som bekant LFC i ett ekonomiskt utsatt läge och nyligen beslutades om diverse kostnadsreduceringar för att klara vinstkravet på minst 1,3 miljoner för 2019. Klubben är under ett så kallat kontrollår och hade tidigare lämnat in en handlingsplan/reviderad budget till förbundets licensnämnd där man visar hur det egna kapitalet ska återställas till minst noll.

Efter att tidigare ha bordlagt ärendet har nu nämnden godtagit handlingsplanen, vilket innebär att klubben kan arbeta vidare på det sätt man tänkt med minskade kostnader och olika försök för att öka intäkterna.

Däremot anses inte Kungsbacka och Växjö ha en trovärdig budget och därmed är elitlicensen i akut fara. Förbundets licensnämnd slår fast att klubbarna måste visa upp ett positivt eget kapital den 31 augusti i år i ett periodiserat bosklut och lämna in "likviditetsplaner som visar att de klarar sina betalningar under resten av året och en resultatprognos som visar minst noll i eget kapital per den 31 december 2019" för att få elitlicens för 2020.

På herrsidan är även elitlicensen i fara för AFC Eskilstuna.