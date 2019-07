Efter nio år i den anrika klubben Bayern München lämnar Thomas Wörle sin position som huvudtränare för damlaget. Här har han varit med i den förändringsprocess klubben gått igenom och också varit en tongivande person i klubbens utveckling.

– När jag började var vi tvungna att bygga upp något nytt och ta det steg för steg. Vi behövde föryngra truppen och hitta några unga och hungriga spelare som var fulla av passion och som ville nå nya mål. Åren efter vann vi cupen och sedan ligan två år i rad. Vi behövde visa för oss själv att allt är möjligt om man tror på sin styrka. När vi vann ligaguldet första gången fick vi en förståelse för att det är möjligt att vinna trots att vi inte hade det bästa laget på pappret, säger Thomas Wörle.

Tyskarna, precis som vi i Sverige, blickar nu mot länder som Frankrike, Spanien, England och Italien och ser tv-avtal skrivas, publikrekord slås och pengar som slussas in i damverksamheterna.

– Vi i Tyskland ser vad som sker runt omkring och känner att vi måste jobba väldigt hårt för att inte hamna efter. Det är en väldigt intressant tid nu för damfotbollen, menar Wörle.

Känner du att Bayern München börjat inse det här och satsar på era damer mer?

– Ja, det har varit en stor utveckling i vår klubb. Såklart är det herrarna som står högst upp och de som det pratas om mest både i Tyskland men även i världen. Damerna har fått kämpa hårt på grund av det och därför var våra titlar väldigt viktiga. Där och då insåg klubben att damfotbollen är en viktig del om man tittar på den stora klubben Bayern München. Nu har vi väldigt professionella faciliteter efter att Bayern Campus byggdes och det är också en viktig aspekt för jämställdhet. Politiskt är det viktigt att klubben stöttar damerna på samma sätt som herrarna. Klubben hjälper oss också mycket med finansieringen eftersom vi inte tjänar pengar på damfotbollen än, det snarare kostar pengar. Vi behöver stödet. Det är också nödvändigt för annars skulle vi inte kunna konkurrera mot lag som Dortmund och Wolfsburg i Tyskland men inte heller i Champions League, säger Wörle.

Efter att Bayern München blivit utslaget av FC Barcelona i Champions League-semifinalen fick tränaren upp ögonen för en helt annan värld. På läktaren satt spanska familjer med målade ansikten och sjöng med till sånger och animationer som visades på jumbotronen.

– Om du tittar på damlaget i Barcelona är de en stor del av den stora, stora klubben Barcelona. Både män och kvinnor är viktiga för klubben. Folket där stöttar sitt lag. Det var otroligt. Det var som att de som var på plats var på semester och hade så roligt. Alla gick hem från matchen med ett leende på läpparna för att det var en riktig underhållning, säger Wörle entusiastiskt.

Vad är då nästa steg för damfotbollen tycker du?

– Nästa steg är att bli mer och mer professionell. Tjejerna gör så mycket för att få spela fotboll och nästa steg borde vara att intresset ökar och att mer pengar kommer in i sporten. Samtidigt förväntar sig folk mer och mer av tjejerna som spelar fotboll och pressen kommer att öka. Därför måste vi, som jag sa, bli mer professionella. Det blir en större press från samhället, från media, från tränare och från dem själva på grund av att mer pengar kommer in. Sedan gäller det att fortsätta utveckla sporten taktiskt, tekniskt och fysiskt. I vissa nationer börjar det synas att när mer pengar kommer in ju mer folk är det som jobbar runt laget med bra faciliteter som gör att alla möjligheter finns.