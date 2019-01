Det har varit många turer kring Stina Blackstenus och Linköpings FC har inte hållit det hemligt att de vill ha tillbaka landslangsanfallaren till klubben.

– Jag har sagt att det är klart som korvspad att vi vill ha hem Stina om det går, men rent spelarbudgetmässigt borde vi snarare satsa på en mittback. Vi ska försöka lösa merparten av hennes finansiering vid sidan av spelarbudgeten med hjälp av externa finansiärer och företagare som är beredda att kliva in, sa LFC:s tränare Olof Unogård för drygt tre veckor sedan.

Efter mycket turer är det klart att hon är tillbaka för spel i LFC-tröjan. Stina Blackstenius moderklubb är Vadstena GIF som hon lämnade 2013 för spel med just LFC. I den allsvenska klubben stannade hon fram till 2016 då hon var med och tog klubbens andra SM-guld. Under 2015 blev hon utnämnd till "Årets genombrott" på Fotbollsgalan och debuterade i det svenska A-landslag. Med landslaget var hon också med och tog ett OS-silver i Rio de Janeiro 2016. Redan i somras var LFC nära en lösning med anfallsstjärnan, men värvningen gick aldrig i lås. Därmed ville inte LFC hamna i samma sits igen då de under den tiden tackade nej till andra bra alternativ för att vänta in Blackstenius. Därför gjorde de tidigare klart med landslagsanfallaren Mimmi Larsson och har utanför spelarbudgeten löst den ekonomiska biten för Blackstenius.

– Det är en lättnad och jag ser fram emot en spännande säsong. Jag har väldigt många att tacka, säger Blackstenius.

Utöver Blackstenius har klubben även gjort klart med yttermittfältaren Sabina Ravnell från Mariebo.

Tidigare har LFC värvat anfallaren Mimmi Larsson från Eskilstuna, backen Anna Rakel Petursdottir från Thor/KA, mittbacken Julia Ashley från North Carolina Tar Heels, målvakten Emma Holmgren från Hammarby och backen Nilla Fischer från Wolfsburg.

*texten kommer uppdateras.