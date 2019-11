Under onsdagsförmiddagen stod det klart att mittfältaren Filippa Angeldahl lämnar Linköping FC för seriekonkurrenterna Kopparberg/Göteborg. Hon slog igenom i Sveriges högstaligen under säsongen 2017, då hon blev utsedd till damallsvenskans "MVP", efter att ha lett sin dåvarande klubb Hammarby IF till en sjundeplats som nykomling. Sedan dess har hon gjort framsteg med LFC och förde under förra säsongen dialog med storklubben Paris Saint Germain. Men nu står det alltså klart att hon blir kvar i damallsvenskan.

– Det är klart att jag ser fram emot att komma till en spännande och utvecklande miljö, och jag tror att Göteborg är ett perfekt nästa steg för mig i min karriär. I Göteborg kommer jag att ges förutsättningarna som krävs för att på sikt kunna nå A-landslaget vilket givetvis är ett mål för mig, säger Filippa Angeldahl i ett pressmeddelande från Neverland MGMT.