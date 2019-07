För några dagar sedan blev det klart att landslagsstjärnan KosovareAsllani brutit kontraktet med Linköping FC. Sedan dess har hon varit på klubbjakt och har bland annat visat upp sig i Spanien på sina sociala medier. En klubb som står henne varmt om hjärtat är Real Madrid. Klubben går nu också in i en storsatsning där de ska köpa upp laget CD Tacon. Till nästa säsong kommer alltså Asllanis nya lag att gå in helt under storklubbens vingar med ett namnbyte.

Och nu är det också officiellt att KosovareAsllani blir den första "Galactica" i den spanska högstaligan. På Tacons sociala medier har nyheten publicerats. Med det menas att hon är den första stjärnan, som redan har ett stort namn, som värvats.

Stjärnan själv har kommenterat övergången på sin twitter:

"Jag är stolt över att annonsera att jag blir det första officiella nyförvärvet för Real Madrid/CD Tacon. Jag är spänd över att skriva historia, att hjälpa till att bygga och vara en del av lagets resa från start. Det är en dröm att få bära den vackraste tröjan i världen från och med nästa säsong. Hala Madrid."

* Texten kommer uppdateras.