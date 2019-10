Det är bara en tidsfråga innan ett par välbehövliga förstärkningar presenteras för Linköping HC. Adam Helewka blir först in och jag ska inte påstå att jag har full koll (eller egentligen någon koll alls, om jag ska vara ärlig) på den 24-årige kanadensaren.

Men vad jag nu hör från olika håll är att det kan vara ett klipp.

Inte särskilt flashig, men stark och en spelare som garanterat kommer att göra nytta. Förhoppningsvis kan han göra ett och annat mål också. Är det något som LHC behöver så är det just det. Insatsen mot Malmö sa ganska mycket. Hårt jobb, bra inställning och bättre koll bakåt än tidigare…men för uddlöst framåt och helt enkelt inte nog med skicklighet med Broc Little på frånvarolistan.

Det är långt kvar och allt det där och jag tror också att det kommer att bli bättre, men den stora frågan är: kommer det att bli tillräckligt bra för att nå målet om slutspel och inte riskera en kvalfylld vår? Det hade inte fungerat att exempelvis skicka iväg Nick Sörensen utan att plocka in någon ersättare, men nu väljer Niklas Persson, general managern, till slut att agera. Bra där. Att det behövs har jag och många med mig sagt länge.

Men det kommer inte att räcka med det. Jag tror ju att det också skulle behöva fyllas på med både en back och en center av klass, men frågan är så klart hur mycket pengarna räcker till. Samtidigt får inte klubben vara främmande att använda något av det egna kapitalet.

Det kan kosta ännu mer att inte göra det.

Det är ingen hemlighet att Niklas Persson fått ett antal nej under våren och sommaren och jag hörde också att LHC blev erbjudet Tyler Kelleher som nu gör succé i Oskarshamn och är i topp i poängligan i hela serien.

Det måste vara ett nej som svider.

För frågan är om inte LHC:s viktigaste spelare just nu finns på kontoret och inte på isen.

Är det någon som sätts på prov så är det general managern.

För han är inte ensam som letar. Kollegan Henrik Evertsson i Växjö gör det garanterat också och ni vet att han brukar lyckas med det han företar sig (även om säsongsstarten även där sätter stora frågetecken).

Man ska inte överdriva betydelsen av det som kan komma in, men med tanke på vad som fanns från början och vad som försvunnit på grund av skador och annat måste det värvas och det måste värvas bra. Några som gör skillnad och några som kommer in med friskt mod och utan förlusttyngda ok runt halsen.

Det finns en anledning till att vissa spelare fortfarande är lediga, men nog finns det fynd på en krympande marknad och Persson behöver hitta dem.

Han har helt enkelt inte råd att misslyckas.