Bara två matcher återstår av grundserien i SDHL-hockeyn innan SM-slutspelet drar igång för Linköping HC. Laget har varit rejält skadedrabbat under säsongen och sedan stjärnan Lara Stalder försvann med en allvarlig axelskada har jakten pågått efter en ersättare.

Nu är den, enligt vad Sporten erfar, över.

Om inget alldeles oförutsett inträffar hämtas Brooke Stacey in för den avslutande delen av säsongen. Enligt väl insatta källor kommer övergången att presenteras någon gång under de närmaste dagarna.

22-åringen kommer från Kahnawake i Kanada och har tillbringat de senaste åren på University of Maine, där hon under säsongen 2017/18 svarade för 30 poäng på 36 matcher. Det är så klart starka siffror, om än inte riktigt på samma nivå som exempelvis Stalder presterade under sina år i den amerikanska universitetshockeyn.

Nu hoppas LHC att Brooke Stacey ska tillföra nödvändig spets för att vara med och konkurrera om SM-guldet.

Redan för några dagar sedan kunde vi berätta att en nordamerikansk spelare skulle vara klar för LHC, men det var ingenting som sportchefen Kim Martin Hasson ville bekräfta.

– Vi ska ha in någon, men det är ingenting som är klart till hundra procent, sa hon.

Med största säkerhet väntar Djurgården i SM-kvartsfinal för LHC-damerna. Grundserien avslutas i veckoslutet med toppmöten med Luleå och Modo.