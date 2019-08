– Klart att man har funderat en del innan, men en sådan här matchdag tänker jag bara att jag ska spela. Då går jag inte och oroar mig. Men innan har det väl funnits en oro och tankar som ”hoppas att det funkar”. Du vet ju inte och jag tror att det är helt normalt när man varit borta så länge, sa LHC-backen.

Och det funkade?

– Ja, jag tog mig igenom matchen i alla fall. Jag ska inte säga att jag är helt oberörd, men det kändes ändå hyfsat bra.

Första matchen för säsongen är alltid speciell.

För Mattias Bäckman var den mer än så.

Som han har väntat.

Som han har längtat.

Inte sedan 29 november 2018 har försvarsstjärnan spelat match – men efter åtta och en halv månad av skador, bakslag, rehabträning och inte minst ovisshet är han nu friskförklarad och tillbaka i spel. Läkningen under sommaren har gått över förväntan, han har tränat för fullt senaste tiden och fick därför vara med redan i matchpremiären.

Det gjorde han helt okej.

Aktiv i spelet även om benen såg lite tyngre ut på slutet.

– Kul att spela hockey igen. Klart att det var något rostigt, men det var det nog för alla, sa han.

– Det tycker jag. Sen finns det några frågetecken kvar och jag vet att det kommer att ta ett tag. Det var lite känningar i sista perioden, men jag ska inte vara negativ. Jag vet att jag kommer att ha ont ibland, sa Mattias Bäckman, som inte spelar mot Örebro i Lindesberg på fredagskvällen.

– Nej, det är fortfarande tidigt i processen och det är dumt att kasta mig in i något. Det är inte nu som det gäller.

Matchen inför näst intill fullsatta läktare i Protrain arena i Mjölby?

Tja, LHC skapade ett bra läge för nye Jaakko Rissanen redan i första bytet, men resten av perioden dominerades tydligt av Djurgården och 0–2 på matchtavlan kändes inte alls ologiskt.

Mål genom Broc Little (vem annars?) i numerärt överläge gav dock LHC en biljett in i matchen och andra perioden var betydligt bättre. Henrik Törnqvist kvitterade i power play innan Sebastian Strandberg slumpartat hittade in med pucken bakom Jonas Gustavsson.

Det var till slut en ganska jämn match där Broc Little bland annat brände Little ett friläge i slutperioden innan pucken studsade ut till Anton Hedman som satte avgörande 2–4. Strax senare drabbades Hampus Larsson av matchstraff för charging, vilket innebar en LHC-spelare mindre på isen under de avslutande fyra minuterna. Med sekunder kvar kom också 2–5 genom Simon Johansson.

– Första perioden var väl inget vidare, men sedan började vi hitta vårt spel och då såg det bättre ut. Djurgården hade också en match i ryggen, sa Mattias Bäckman.

LHC matchade starkast möjliga lag, men gick samtidigt runt på alla spelare. Av kedjeformationerna var det inte oväntat den med Broc Little, Jaakko Rissanen och Joe Whitney som såg vassast ut framåt. Henrik Törnqvist inledde piggt, men utgick i andra perioden med lättare skadekänning.