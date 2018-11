Han var förstås besviken efter 1–2 mot Djurgården på Hovet – och fjärde raka LHC-förlusten.

Men orolig?

Nja, i så fall dolde han det väl.

– Det fanns positiva saker att ta med oss från den här matchen också. Vi får lära oss av det och alla måste förstå att det fortfarande är tidigt på säsongen. Men det är klart alla därinne mest av allt är förbannade för att vi förlorade. Så måste det vara, sa Andrew Gordon och nickade mot omklädningsrummet.

Förlusten på Hovet innebar ett ras hela vägen ned till femte plats i den så jämna tabellen där samtliga fyra lag som ligger framför har en poäng mer.

– En match kvar och sedan kommer ett uppehåll. Jag tror att det blir bra för oss. I början var det som om allt rullade på och det var ingen som funderade över någonting. På det sättet blir det annorlunda när du inte vinner lika ofta, sa Gordon.

Av skattetekniska skäl inledde populäre kanadensaren säsongen i Finland, men har nu klarat av tio matcher efter återkomsten till Linköping.

Facit så här långt: sex poäng – men bara ett mål.

Mot Djurgården var han en av dem som visade mest energi och jobbade allra hårdast. Sköt mest gjorde han också med åtta försök under 60 minuter. Fem av skotten träffade målet, tre gjorde det inte.

– Under hela min karriär har det varit så att jag kommit in i stim när det gäller målskyttet. Just nu kämpar jag med det. Men de senaste matcherna har jag gjort mycket bra, skjutit så ofta jag kan och fortsätter jag så kommer målen att komma. Det vet jag. Det är inget jag oroar mig över.

Två matcher på tre dagar mot av många guldtippade Djurgården gav bara en poäng och nu var det inte alls lika nära som i Saab arena i tisdags. Daniel Brodin satte 2–0 i tredje perioden och när Derek Roy skickade in reduceringen i slutskedet var det för lite och för sent.

– Djurgården var bättre. Vi gjorde ett försök i sista perioden, men innan dess var det för trubbigt och tafatt, sa Tommy Jonsson, LHC-tränaren.

Andrew Gordon gillade också forceringen i slutet.

– Bra lag får studsarna med sig när de behöver dem. Så var det för oss för två veckor sedan, så var det för Djurgården nu. Vi hade chansen att skaffa oss bättre läge i toppen, men i stället blev det tvärtom.

Han suckade och fortsatte:

– Vi kom ut med mycket mod och energi i tredje perioden, men det är ofta så här det ser ut i den här serien. Det är sällan du kan göra sju mål i en och samma match. Du måste hitta ett sätt att vinna om du bara gör ett, två eller tre.