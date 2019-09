Linköping HC har trevat sig fram i jakten på en förstakedja under försäsongen och när Jaakko Rissanen, Broc Little och Patrik Lundh matchades ihop såg det onekligen spännande ut på pappret. Frågan var dock om det skulle se lika bra ut på isen. Och visst gjorde det det. I mitten av andra perioden fick kedjan visa upp ett klassuppspel där Lundh till slut hittade en hård pass över centrallinjen framför mål – där Little var och kunde trycka in den.

– Vi är skickliga spelare allihopa med en bra fart och ett bra målsinne. Det är samtidigt första matchen vi spelar ihop och har inte heller tränat så mycket tillsammans, så det är klart att vi kan spela ihop oss och hitta ännu bättre kemi. Men det var en bra första match i alla fall, säger Lundh efter matchen med ett leende.

Kändes det som att det var en naturlig konstellation?

– Ja, vi hittade varandra bra och har hyfsat samma sätt att se på hockey. Men ju mer vi spelar ihop desto mer lär vi känna varandra och var vi har varandra ute på isen. Under en längre tid kommer man hitta varandra ännu bättre, säger Lundh.

Precis som för resten av laget har han haft en tung försäsong med många förluster. Men i genrepet mot HV blommade han ut ordentligt och fick visa upp sin klass i anfallsspelet.

– Det kändes bra. I tidigare matcher har man bara åkt och åkt och inte haft så jättemycket med pucken att göra. Det har varit upp och ner. Det här var helt klart den bästa matchen och det gäller att ta ansvar för sig själv och ta för sig där ute. Det är det jag vill göra och det var ett steg i rätt riktning, säger Lundh och fortsätter:

– Samtidigt måste vi ha tålamod med det vi håller på med då det är många nya spelare och ett nytt spelsätt. Förhoppningsvis är vi på rätt väg då vi gjorde en bra match i dag.

Försäsong är alltid en försäsong och för stora växlar ska inte dras av en vinst eller förlust innan det är poäng som står på spel. Men LHC-forwarden andades ändå ut över att få ta med sig en skön seger in i säsongen.

– Det är klart att det är viktigt för självförtroendet och hela gruppen stärks av att man vinner matcher. Ju mer du förlorar desto mer osäker blir du på om du tror på det du håller på med. Men jag tycker att vi haft ett bra lugn i gruppen och alla har verkligen varit dedikerade i det som ska göras där ute. Det är det som är framgången för att få spelet att sitta och det är bara att fortsätta på den vägen.

Ett stort framgångsrecept under matchen mot HV71 var att pressen högt upp i banan satt under större delen av matchen – vilket gjorde att LHC vann tillbaka pucken högt upp i banan. Laget kunde därmed också anfalla som ett lag och jobbade inte lika mycket en och en som de gjort i tidigare försäsongsmatcher.

– Det börjar kugga i bättre och bättre när vi täcker upp för varandra. Vi vinner en del puckar högt upp i banan och blir på så sätt framgångsrika med vårt presspel. Desto mer backande man blir desto svårare blir det att försvara sig i mittzon. Det är också ett steg i rätt riktning.

Och visst fick han avsluta sitt första E4-derby bra – med 4–1 i öppen kasse.

– Nu ska vi bara fortsätta vinna i serien också, avslutar han med ett stort leende.