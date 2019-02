Det var ett Linköping HC som kom ut med en hög energi inför 7828 personer i Saab arena. Men en intensiv press från start var det mest spel i offensiven för hemmalaget som också hade flera vassa målchanser. Det var dock målram och ut för Linköping när Djurgården fick en snabb spelvändning och satte 0–1 genom Bemström. Skottstatistiken stod på 14–4 och det kändes rätt orättvist när hemmalaget klev ut mållöst inför den första periodvilan.

I den andra perioden blev spelet jämnare men matchen hade fortfarande mycket fysiskt spel. Anton Karlsson fick matchstraff för checking to the head vilket gjorde att LHC fick spela med fyra man på isen i fem minuter. De klarade dock av utvisningen bra och med två minuter kvar fick Djurgården en man utvisad och det var spel fyra mot fyra. Mållöst även där – men sedan klev Joe Whitney fram och satte 1–1 när han la ett löst skott mot mål som Dif-målvakten Robin Jensen tappade in. Strax där efter kom även 2–1 när Andrew Gordon drog till ett hårt slagskott i mål. Då klev LHC-bekantingen Jakob Lilja fram och kvitterade för Djurgården.

Den tredje perioden stod länge och vägde. Känslorna började styra och när Adam Ginning tacklade Jonathan Davidsson klev Jesper Pettersson fram och började markera mot Ginning. Det blev slagsmål och båda spelarna utvisades i fem minuter med matchstraff. LHC:s redan sargade försvar var därmed även av med både Adam Ginning och Anton Karlsson.

Med drygt fem minuter kvar av andra gjorde Dif 2–3 och det blev uppförsbacke för LHC. Linköping tryckte på – men väldigt typsikt för det läget de ligger i var stolpen forsatt i vägen samtidigt som Jensen spelade bra i Dif-målet. LHC tog timeout med tom bur och 1:39 kvar av perioden med tekning i offensiv zon. Men det blev aldrig någon kvittering och Linköping blev nollade – igen.