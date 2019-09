När LHC mötte Malmö i den senaste träningsmatchen var inte Patrik Lundh och Jonas Holös med. Men i genrepet mot HV71 under söndagen är de tillbaka i spel efter vilan. Nick Sörensen har inte tränat – men där är förhoppningen att han är redo till söndag.

– Nick Sörensen ska in i någon av formationerna om han är pigg och fräsch. Patrik Lundh ska in i laget på nytt sedan sist och tanken är att han ska spela med Jaakko Rissanen och Broc Little om allt går enligt plan. Sedan ska Jonas Holös in och bilda backpar med Anton Mylläri, förklarar LHC-tränaren Bert Robertsson.

När det gäller box play och power play sker det dock inga större förändringar.