Det är en lång resa från Astana i Kazakstan till Linköping i Sverige.

För Adam Helewka gick den via Warszawa och Stockholm innan han sent på lördagskvällen kom fram till staden där han ska spela sin ishockey under resten av säsongen. Efter några månader byter forwarden Barys Nur-Sultan i KHL mot LHC i SHL.

Så är det tänkt.

Om inget oförutsett inträffar blir det debut mot Leksand på lördag.

I en tänkt toppkedja med Broc Little och Patrik Lundh?

Så skulle det kunna bli.

– Jag har vare sig spelat med eller mot någon i det här laget tidigare, så det är bara nya ansikten och det känns spännande. Alla har varit hur trevliga som helst och jag kände mig välkommen direkt, säger Adam Helewka efter avklarad måndagsträning i Stångebrohallen.

24-åringen kommer från Burnaby, belägen öster om Vancouver, i British Columbia på Kanadas västkust. En stad som fostrat välbekanta NHL-profiler som Joe Sakic och Ryan Nugent-Hopkins. Under tre säsonger i AHL – 118 poäng på 189 matcher i San José Barracuda, Tucson Roadrunner och Milwauke Admirals – nådde aldrig Adam Helewka världens bästa liga, men drömmen finns kvar.

– Det sas att jag var nära och det var så det kändes. Men man vet inte. Ibland är det inte sanningen som sägs utan det som du vill höra. Jag tror att nästan alla hockeyspelare i hela världen vill spela i NHL och jag också någon gång. Men nu är det bara fokus på det här.

24-åringen har under hösten spelat åtta matcher och svarat för tre poäng för Barys Nur-Sultan.

– Jag tyckte själv att jag spelade helt okej och laget vann. Men det var lite meningsskiljaktigheter mellan mig och coachen (Andrej Skabelka). Jag vet inte om han inte gillade mitt sätt att spela, eller vad det var. Han pratade inte engelska så det var svårt att veta vad han ville ha ut av mig, säger han.

I LHC är nyförvärvet tänkt för en offensiv nyckelroll och planen just nu är att använda honom som center.

– Jag har spelat mest på kanten under de senaste åren, men det spelar egentligen ingen roll. Det fungerar bra med båda positionerna. Jag vill gärna tro att jag kan vara kreativ och skapa saker framåt, säger han.

Vad vet du om Linköping?

– Att här finns stort universitet och att det bor runt 150 000 invånare i staden. I övrigt inte så mycket. Men allt verkar bra.

Dessutom har han förstås koll på det utsatta LHC-läget i tabellen med bara sex poäng på de åtta första matcherna.

– Det är samma för mig som med alla andra killar därinne. Jag vill att vi ska börja vinna och ta oss uppåt. Det är det som är målet och som tur är är det långt kvar av säsongen, säger Adam Helewka och pekar mot omklädningsrummet.

Debuten i LHC-tröja nummer 40 blir i bortamötet med Leksand.

– Ge mig en vecka med träning för att göra kroppen redo så är det bara att köra. Jag ser verkligen fram emot lördag.