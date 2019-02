Färjestad är SHL-hockeyns bästa lag just nu. Det förstår du både om du tittar i tabellen och på isen. Vad Linköping HC är just nu vete sjutton. . . men säg så här: om jag varit i tränaren Tommy Jonssons kläder hade jag varit orolig. Dels för att det svajar så rejält i match efter match och dels för att frånvaro- och skadeläget fortsätter att vara så utsatt. Det har hängt med under nästan hela säsongen och det verkar inte finnas något stopp.

Nu var Broc Little också borta efter en smäll på träningen i fredags.

Agatha Christie skrev i slutet av 1930-talet om ”Tio små negerpojkar”. Deckaren har sålts i uppemot hundra miljoner exemplar och tillhör därmed en av världens mest sålda böcker i alla kategorier.

Nu, vintern 2018–19, upplever vi något liknande i hockeymiljö. En efter en faller spelarna ifrån och även om jag redan skrivit det alldeles för många gånger är det faktiskt snudd på omöjligt att låta bli. Nu saknades Eddie Larsson, Mattias Bäckman, Broc Little, Nick Sörensen och Sebastian Karlsson.

Känn på den.

Det kan gå i enstaka matcher, men inte så ofta och inte mot så här vasst motstånd. Det är en starkt bidragande orsak till att LHC har hamnat så här illa till, även om det så klart inte är den enda. Truppen har inte visat sig vara så stark som många hoppats på och Tommy Jonsson & Co har inte lyckats bygga en nödvändig defensiv stabilitet och trygghet.

För det ska också sägas att ekonomiskt starka Färjestad är ett annat lag som stundtals haft en lång frånvarolista. Skillnaden där är att man klarat av den och haft en trupp som varit stark nog ändå. Gamla Färjestad har moderniserats och på väg mot något bra. Så känns det. På och utanför isen. Spelmässigt finns flera dimensioner och det kan spelas offensivt och underhållande, men också försvarsstarkt och effektivt på ledning.

Som mot LHC i sista perioden nu.

Sjutton vet om det blev ett enda riktigt hett läge på 20 minuter.

Just den taktiska förmågan, kombinerat med allt annat, kan ta Färjestad långt i vår.

LHC räckte helt enkelt inte till. Ibland är det faktiskt inte svårare än så. Det saknades tillräcklig kvalitet och individuell skicklighet för att störa på allvar.