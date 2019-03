– Vi spelade väldigt bra och laget i stort gör en riktigt bra bortamatch, säger Olle Lycksell glatt efter seger.

Efter att ha missat slutspel med LHC:s herrar gör istället den 19-årige forwarden succé med J20-laget.

– Det gäller att göra det bästa av säsongen som är kvar när det inte gick som vi hade hoppats med A-laget, säger Lycksell och fortsätter:

– Jag känner att jag kommer ner och tillför något. Jag bidrar lite i powerplay och med min fart. Jag försöker att fortsätta spela mitt spel och har bra kamrater omkring mig som gör oss till en bra kedja. Det är samtidigt inte samma nivå här. Det är tightare i SHL där det nästan alltid är en klubba i vägen. I J20 blir det mer öppna ytor där jag kan vrida och vända och skapa mer tid.

En jämn match utspelade sig ändå i Ulriksdal mot AIK i kvartsfinalen. Den första perioden gick mållös förbi och nollan sprack drygt tio minuter in i andra perioden. Målet gjordes av just Lycksell som tryckte in pucken efter en tekningsvariant i powerplay. Det andra målet kom också i powerplay där Lycksell stod för tredjeassisten.

– Vid det första målet klev jag in i banan och fick till en bra träff. Den gick högt. Vid det andra målet pressade vi på rätt bra i vårt powerplay och till slut skjutsade Fornåå Svensson in den, berättar han.

J20-tränaren Daniel Eriksson var nöjd med Lycksells insats och menar att det var hans bästa prestation hittills i J20-slutspelet.

– De killarna som kommer ner från A-laget är ju jättebra killar. De kommer från vårat system så de vet var de har mig och sina lagkamrater samtidigt som lagkamraterna vet var de har dem. Sedan kan det såklart vara en mental omställning att gå från att spela inför en stor publik till att spela framför närmast sörjande i Ulriksdal. Men jag tycker att de gör det bra med tanke på förutsättningarna, säger Daniel Eriksson om förstärkningarna från A-laget.

Hur skulle du beskriva AIK som motståndare?

– De är bra. De har en ny tränare, Jussi Salo, som har strukturerat upp det bra. De är ju stockholmare så de är ganska frejdiga men har ändå en struktur. De är lite kaxiga och har skinn på näsan, men efter ett tag avslöjar man dem. Då är de inte så kaxiga längre, säger Eriksson och skrattar efter segern på straffar.