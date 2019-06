LÄS MER: Östman: "Man känner sig lite rutten"

Klas Östman lämnar LHC och Daniel Eriksson ersätter. Bra eller dåligt?

PB: Inget ont om Daniel Eriksson, absolut inte, men jag tror att det är olyckligt. Så sent som för några veckor sedan berättade nye backen Hampus Larsson för mig att han "först och främst pratade med Klas Östman". Östman är populär bland spelare, är bevisat bra på utveckling och det ryktet ska inte underskattas. Inte minst är känslan att hans sätt att vara hade passat alldeles utmärkt för att balansera Bert Robertssons tuffare ledarskap. Men det kan säkert bli bra med Eriksson också. Än så länge känner jag dock att jag har betydligt bättre koll på hans bror.

RC: Jag är lite tudelad här. Klas Östman har ett stort förtroende och många spelare gillar hans fokus på individuella utvecklingen. Däremot kommer det istället in en Daniel Eriksson som enligt min uppfattning är en riktigt bra matchcoach samtidigt som han är tydlig, rak och rättvis i sitt ledarskap. Jag tror det kan bli riktigt bra – även fast Klas också kommer vara saknad.

Vad säger du om läget i truppen?

RC: Det är mycket som känns osäkert. Backsidan ser tunn ut med tanke på Mattias Bäckmans skada och att Lukas Bengtsson lämnat. Om Bäckman kommer tillbaka från sin skada till seriepremiär – vilket skick är han i då? På forwardssidan måste Broc Little och Nick Sörensen dra det tunga lasset. Jag hade en förhoppning om att se Johan Södergran växla upp och verkligen ta en stor roll i LHC... men han lämnar. Än så länge har det inte heller kommit in någon värvning som jag känt ”wow – den här spelaren kommer göra den stora skillnaden”. Kan Henrik Törnqvist verkligen bli den ”stjärnan” LHC hoppas på? Kommer Hampus Larsson få bevisa att han är en toppback i SHL? Kommer Jaakko Rissanen klara av omställningen från den finska toppligan till den svenska? En toppspelare och en toppcenter ska in, men räcker det?

PB: Jag har nog aldrig sett samma LHC-driv som i gymmet häromveckan. Kalla det Bert-effekten, eller vad ni vill. Den profilen med tuffare nypor och högre krav behövs. När SHL ser ut som den gör, när så lite skiljer mellan lagen, kan du komma en bra bit med lagbygge och attityd. Men jag känner mig osäker. Det saknas spets och Niklas Persson måste hitta rätt med sina sista nyförvärv. Broc Little är given i en toppkedja, men i övrigt mest forwards för kedja två, tre och fyra. Som det känns. Inget flashigt, även om jag gillar flera av värvningarna. Håller Mattias Bäckman blir det som ett nyförvärv. Och ta det här med ett helt lastbilsflak av salt, men spelar Patrik Berglund mot förmodan i Sverige skulle jag inte bli förvånad om han gör det i Linköping.

Treårssatsningen – vad är ett rimligt mål för år ett?

PB: Vad är det för satsning om inte spelarbudgeten ökas? Tja, backar hockeyverksamheten med nästan fem miljoner hade det varit oansvarigt att toksatsa direkt. Att tro att LHC redan till våren ska spela om SM-guld känns lite som att tro på tomten. Minst kvartsfinal måste vara ett krav – samtidigt som inte pengarna tar slut utan i stället ökar för att kunna blåsa på mer till år två.

RC: Målet för det första året borde vara att få den nya organisationen att sätta sig och även att stärka ekonomin ytterligare för att kunna konkurrera lönemässigt. Min förhoppning är också att det skapas nya mediepaket där det inte bara är ”hej – köp en skyld vid sargen”. Har lagt fram Växjös ”Carros carpool” som ett bra exempel tidigare där sport och marknad förenas på ett bra och roligt sätt. Det finns säkert nya former som LHC skulle kunna jobba fram. Rent sportsligt borde målet vara att komma till kvartsfinal. Rimligt är väl att klättra ett steg per år. Kvartsfinal – semifinal – final.