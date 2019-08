Efter förluster mot Djurgården, Örebro och Rögle tog LHC sig an SHL-nykomlingen Oskarshamn under lördagen. Säsongens fjärde träningsmatch kunde knappast ha börjat bättre. Redan efter 27 sekunder fick Nick Sörensen en puck till skänks och kunde med ett distinkt direktskott pricka in 1-0 för östgötarna högt över Tex Williamssons plockhandske. Linköping, som roterade in Anton Mylläri och Mattias Bäckman istället för Hampus Larsson och Max Lindroth, var det bättre laget inledningsvis. Men efter hand jobbade Oskarshamn sig tillbaka i matchen och kunde efter knappt 14 minuter kvittera genom Pontus Wetterberg.

– Det är en match som svänger fram och tillbaka, upp och ner. Vi börjar riktigt bra och tar initiativet. Sedan tappar vi initiativet och tar tillbaka det i omgångar under matchen. Det är väl lite synonymt för vår grupp just nu – att vi inte hittar en konsekvent nivå i vårt spel, sa LHC-tränaren Bert Robertsson efter matchen.

Mittperioden gav en viss tempohöjning där lagen skapade fler chanser. LHC blev första lag att testa lyckan i power play efter att Broc Little rivits ner av Jesper Dalroth, men det numerära överläget blev resultatlöst. Därefter fick Oskarshamn chansen två gånger om. Först etablerade man bra tryck när William Kreü satt på botbänken och med fem sekunder kvar av hans utvisning drog Eddie Larsson på sig en slashing. Till slut, med Larsson på botbänken, gav Oskarshamns powerplay utdelning när Gustav Franzén överlistade Jacob Johansson i LHC-kassen.

I den tredje perioden skapade Robertssons manskap flera bra lägen men istället för en kvittering i power play blev det ett mål bakåt när Joakim Thelin fastställde slutresultatet i numerärt underläge: 3-1 till Oskarshamn.

Och när Linköping skulle jaga en reducering kom egentligen – ingenting.

– Det kan vara någon form av trötthetstecken. Jag håller med om att vi tappar energi i slutet av matchen när vi ska forcera. Jag har inte riktigt något svar på varför just nu. Det kan vara att man är trött eller så är det så att man blir lite frustrerad.

Oskarshamns spelvändningar blev ett allt större problem ju längre matchen led.

– Vi pratade väldigt mycket om det innan matchen. De gör ett mål på en omställning när vi har powerplay. I den första perioden tycker jag att vi har bra koll på den typen av spelvändningar. Men när vi ligger under i matchen börjar vi chansa en hel del och då spelar vi lite in i deras spelsystem, sa Robertsson.

– Vi skapar återigen en vädlig massa lägen att göra mål och kan inte ta tillvara på dessa. Då upplever jag att det blir lite frustrerat och då faller vi ifrån strukturerna och då blir det lite rörigt.

Ännu finns det matcher kvar att slipa på spelet innan SHL-premiären den 14 september. Men det är inte nattsvart, menar LHC-tränaren:– Vi har mycket jobb kvar att göra. Jag ser ljusglimtar där vi spelar riktigt bra ishockey, uppoffrande. Men vi faller också ifrån det och nyckeln till framgång är att hitta en hög lägstanivå och trycka högstanivån lite högre. Vi kan göra bägge. Vi behöver hitta en jämnhet i vårt spel. Vi måste få mer skärpa i avsluten. Jag ser ljusglimtar, absolut. Vi ska lägga saker på rätt plats och bli mer stabila, avslutade Robertsson