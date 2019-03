LÄS MER:"Går inte hålla på så här."

2–0 blev 2–3 mot Malmö och Linköping HC åkte på en ny smäll som gjorde ont i SHL-hockeyn. Ännu en gång i ledning – och ännu en gång förlust.

En vinst på åtta matcher, hemska sex hemmaförluster i följd. Kvar på rätt sida om topp tio-strecket, men med bara en poäng till godo på Brynäs. Och med Frölunda och Luleå gånger två närmast på programmet ser läget ännu tuffare ut i skräck. . . förlåt, streckstriden.

Så första frågan till Tommy Jonsson kändes rätt given.

Nå, är du orolig?

– Nej, jag är inte orolig. Däremot är jag irriterad, förbannad och less på skitresultaten som vi gör just nu. Det är inte så att vi går ut i första perioden, ligger under med 4–0 och är helt borta. Vi är där, men hittar inga vägar att vinna, det gör vi inte.

Han lutade sig mot väggen alldeles innanför dörren till omklädningsrummet. Om nu frustration kan lysa i ögonen var det just den gjorde.

– Vi måste kunna hantera de här svängningarna i matcherna. Det är kanske enkelt för mig att stå och säga så, för det är 25 olika nycklar för det. Jag har en bild och känner en sak, men alla individer tacklar sådana här lägen på olika sätt, sa Tommy Jonsson.

Som tränare är det ditt ansvar att hitta ett fungerande spel. Kan du och ni göra mer där?

– Det kan vi säkert. Vi tittar på vårt spel hela tiden. Men det måste också utföras till hundra procent och just nu gör vi inte det på alla händer och fötter. Då spelar det ingen roll vilket system du har.

– Sen vad det beror på, jag dömer absolut inte någon, utan det är mer att jag kan konstatera att det brister där. Nu ville vi på ett kaxigt sätt gå för segern, men individuella misstag sänkte oss. Igen.

Men hur tar man sig ur svackan?

– Det måste finnas en bestämdhet, men det är också viktigt att vara nyanserad och objektiv. Behålla lugnet, inte stressa upp sig och springa till höger och till vänster och sparka sönder papperskorgar. Vi måste jobba som sjutton och tro på den kurs som vi bestämt oss för.

Tror du själv?

– Stenhårt. Men det är klart att käftsmäll efter käftsmäll efter käftsmäll...enough is enough, liksom.

Börjar ni närma er känslan att det inte längre finns något att förlora?

– Det har vi sagt länge nu. Vi har inget att förlora. Vi har allt att gå för.

Hur mycket jobbar ni med det mentala?

– Det finns med hela tiden. Torbjörn (Lindblom, mentale rådgivaren) var här senast i fredags, sa Tommy Jonsson.

Han tystnade ett ögonblick.

Suckade igen.

– Det är jävligt tungt nu, jag är så less på det här. Jag vill vinna hockeymatcher. Det vill vi allihopa.