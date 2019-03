Dagarna efter den blytunga förlusten i Jönköping har varit smärtsamma för alla inblandade i Linköping HC.

– Det är klart att det på sitt sätt är värre att åka ur så här. Vi pratar mitten av mars, så det är extremt tidigt och inget som vi är vana vid. Det är det som är det mest frustrerande. Men nu har vi verkligen chansen att utvärdera och se över vad som gått snett, säger Eddie Larsson.

Redan under fredagen kom beskedet att tränaren Tommy Jonsson får lämna med omedelbar verkan.

– I gruppen tycker jag inte att det har pratats något om det alls. Det handlar om oss spelare, säger Larsson.

Lagkaptenen har förstås själva många tankar om misslyckandet och fastnar framförallt för tre saker.

1) För mycket bekvämlighet.

– Titta hur det ser ut på isen. Jag tycker inte att vi tar de åkningar som krävs på den här nivån. Det är på alldeles för många händer och fötter…vi spelar helt enkelt en för bekväm hockey och ligger för långt efter.

– Det tycker jag landar på var och en. Hur man förbereder sig och kommer till match. Det är många situationer där vi är någon halvsekund efter och det beror på att vi inte är där med maxåkningar och med att göra det som krävs för varandra. I stället för att få de långa anfallen får vi åka så in i helvete mycket skridskor i onödan. Det måste ses över.

2) För låga krav.

– Det måste presteras på en högre nivå. Framförallt är det viktigt med högre krav. Klart att ledarna har en del i det, men det måste komma från oss. Där känner jag själv att jag behöver bli bättre, men när du ryter ifrån så måste du få en effekt. Det går inte att hålla på hela tiden.

Borde du ha gjort mer som kapten?

– Det kunde jag säkert ha gjort. Men det får inte bli på ett för negativt sätt. Jag känner ändå att jag har höjt rösten i hyfsat rätt lägen. Det är mitt första år som kapten och man får lära sig av det. Nu börjar jobbet i mars och april, eller vad det nu blir. Att sätta den svenska stommen som ska kunna driva även när resten kommer in.

3) För dåliga träningar.

– Vi hade fantastiskt bra kvalitet på träningarna i augusti, september och oktober. Sedan började det falla av och till slut börjar man acceptera att det blir sämre och sämre. Senaste veckorna har det varit bedrövligt när det gäller träning och hur vi förbereder oss.

Kan det vara trytande ork som gjort att ni tappat så många ledningar?

– Det vet man inte, men det kan vara en del i det. Absolut.

Är det en ledar- eller spelarfråga?

– Hur träningarna är uppsatta är det inget fel på. Det ligger helt klart på oss själva. Hos var och en. Det handlar om att vara fullt förberedd till varje träning och varje match.

Har det varit sämre nu än i fjol?

– Inte under de första månaderna. Men framförallt från och med i mitten av januari har det definitivt gått ned sig. De senaste månaderna har varit under all kritik.

Eddie Larsson missade några veckor under säsongen på grund av hjärnskakning och räknar inte med någon längre semester nu.

Om ens alls.

– Jag tror att jag kommer att dra igång rätt snart och försöka få med några andra. Jag känner en enorm revanschlusta, säger han.