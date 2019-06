LHC och general managern Niklas Persson har letat efter en back som ska ersätta KHL-flyktade Lukas Bengtsson. Nu är det klart att Jonas Holös ansluter från schweiziska Fribourg-Gotteron, men för svenska hockeyfans är han kanske mest känd för sin tid i Färjestad.

– Det känns jättebra och spännande. Jag ser fram emot att komma igång och komma till Linköping. Jag har bara hört bra saker om Linköping som klubb och som stad så det ska bli roligt. Jag har pratat med Mathis (Olimb) och han hade bara bra saker att säga, säger Jonas i en intervju på LHC:s hemsida.

Huvudtränare Bert Robertsson säger till hemsidan:

– Jonas är en spelare av hög rang. Vi tittade på honom ordentligt under VM-turneringen i år och där kände vi att det skulle vara en kille som passar in i vår verksamhet. Han håller hög internationell klass och det är en kille som kompletterar våran trupp ordentligt. Vi har en ung backbesättning med mycket utvecklingspotential och där han passar in med sin spelstil och sitt ledarskap. Det är en spelare som vi har letat efter.