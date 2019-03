LÄS MER: Matchstraff efter otäcka smällen

Det var i slutet av den första perioden som Alexander Karlsson tacklade Isac Lundeström. Karlsson fick matchstraff för förseelsen.

Så här skriver disciplinnämnden i sin dom: "I slutet av den första perioden så tar Luleå in pucken i anfallszonen. Linköpingsspelaren Alexander Karlsson kommer i ryggen på Lundeström och använder en crosschecking när han driver in Lundeström, med huvudet före, in i sargen och kollisionen med sargen blir våldsam. Situationsrummet valde att anmäla händelsen till disciplinnämnden som nu har fällt Alexander Karlsson för checking from behind.

Som nyckelfaktorer anger disciplinnämnden att:

* Tacklingen är obehärskad.

* Tacklingen utdelas på en spelare i sårbar position och hade kunnat avbrytas.

* Tacklingen medför skaderisk.

Förutom tre matchers avstängning får Alexander Karlsson böta 990 kronor.