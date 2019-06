Natten till söndagen svensk tid stängdes NHL-fönstret för SHL-spelare med kontrakt. Det snackades om flera mer eller mindre aktuella spelare, men till slut blev det bara Jakob Lilja som skrev på under sista dagen och kvällen.

Det blev alltså bara en säsong i Djurgården för förre LHC-forwarden, som till hösten ska försöka slå sig in i Columbus Blue Jackets i NHL. Det innebär också att LHC kan se fram emot friska slantar in i klubbkassan. Sedan tidigare var det klart att Johan Södergran lämnar klubben för Los Angeles Kings och att AIK-målvakten Erik Källgren, med förflutet i LHC, skrivit kontrakt med Arizona Coyotes.

Den exakta ersättningen per spelare är inte klar, beror bland annat på aktuell växlingskurs och fastställs inte definitivt förrän efter sommaren. Men uppskattningsvis kan, efter avdrag till hockeyettan och moderklubbar, räknas med 2,5 miljoner kronor per spelare fördelat på klubbtillhörighet under de fyra senaste säsongerna.

För Linköping HC betyder det intäkter på drygt 5,6 miljoner och frågan är om det kommer att påverka det pågående lagbygget.

– Nej, eller jo. Jag vet inte vad jag ska säga. Mitt lag är relativt klart och de pengarna jag har räknat in kan ge mig någon krona till framöver. Men jag bygger för betydligt längre fram. Klubben och jag har betydligt längre målsättningar än att de här NHL-pengarna ger mer. Men det ger mer trygghet att vi får in några kronor extra, sa general managern Niklas Persson till Sporten under lördagen.

Ytterligare en för detta LHC-are var NHL-aktuell, det var backen Kristian Näkyvä som dock blir kvar i Örebro. Klubben får också behålla landslagsforwarden Mathias Bromé. Samma sak med Linus Johansson och Fredrik Händemark som blir kvar i Färjestad respektive Malmö.

Totalt har 20 spelare lämnat SHL för NHL.