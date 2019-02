LÄS MER: Ni har inget att förlora längre, LHC

LÄS MER: Här är ett positivt besked för LHC

Det var en tung lördag för Linköping HC.

Bästa insatsen på länge, men ändå femte raka förlusten (2–3) och fortsatt svårt läge i tabellen. Och nu kommer som väntat ett bakslag till.

Backen Anton Karlsson kan stängas av efter det matchstraff som han drabbades av i början av andra perioden. SHL uppger på sin hemsida att situationsrummet anmäler honom till disciplinnämnden med följande motivering:

"2:48 in i den andra perioden är det nedsläpp i Linköpings försvarszon. Linköping vinner tekningen som går ner mot kortsargen och Djurgårdsspelaren nummer 17 Henrik Eriksson åker mot pucken. Linköpingsspelaren nummer 47 Anton Karlsson kliver in i banan från att ha haft en position utanför cirkeln och skall stoppa Eriksson från att åka till pucken. Karlsson har bägge händerna på klubban och crosscheckar Eriksson våldsamt i huvudet/halsen (checking to the head). Alternativ bestraffning är crosschecking."

Dom meddelas under dagen, men det är ingen vågad gissning att påstå att det vanligtvis blir några matchers avstängning för den typen av situationer.

Däremot blev det ingen anmälan för en annan back, Adam Ginning, som också fick matchstraff efter slagsmål med Jesper Pettersson. Båda spelarna behöll handskarna på och klarade sig därför.