Det blev 1–3 i Saab arena och det var inget snack.

Det kunde ha varit mer.

Ett minst sagt skadeskjutet LHC föll tungt, tappade mark i tabellen och har nu bara två poäng till elfteplacerade Brynäs.

Tommy Jonsson suckade och sa till Sporten:

– Visst, man kan prata om vi att har många spelare borta. Men det räcker inte. De som är med ska kunna göra mer än så här. Nu var det för många av våra etablerade spelare som åkte och gömde sig.

Vilka tänker du på då?

– Jag vill inte gå in på några namn. Men du såg ju matchen själv.

Broc Little, som i skadade Eddie Larssons frånvaro numera åker omkring med ett C på bröstet för första gången under sin proffskarriär, satte 1–3-pucken och låg bakom att det i alla fall blev några minuters avslutning med tempo och tryck.

Men det var för lite och för sent.

Dessförinnan hade Little inte synts mycket och tillsammans med Derek Roy och James Wright i den tänkta toppkedjan tillbringat större delen av matchen i egen zon.

Och amerikanen hymlade inte om att han var besviken på sig själv.

Han sa:

– Jag måste spela bättre än så här. Speciellt nu när vi har så många viktiga killar bättre. Jag är en av dem som ska vara med och leda laget och det gjorde varken jag eller någon annan. Det kändes som om vi var steget efter hela tiden.

– Vi pratar och pratar om vad vi ska göra, men det gäller att göra det ute på isen också, sa Broc Little.

Han behövde inte säga att han var besviken.

Det syntes tydligt.

– Vi var för långsamma, för svaga och gav bort alldeles för mycket. Det är svårt att sätta fingret exakt vad som var fel, men jag tyckte att vi såg trötta ut.

Vad betyder alla skador?

– Det är svårt att inte prata om det och klart att det inte gör det lättare. Som det är nu får vi begära mycket av många unga killar. Men vi kan inte använda det som en ursäkt.

LHC inledde ånyo svajigt och efter en grov miss av målvakten Jonas Gustavsson spräckte Bud Holloway. Första perioden var ändå inte så illa, men den andra var det.

– Under all kritik. Vi var tafatta och tama. Totalt sett är jag enormt besviken. Jag hade mycket högre förväntningar än så här, sa Tommy Jonsson.

I tredje perioden utnyttjade Oscar Möller ett nytt misstag (Simon Lundmark den här gången) och avgjorde definitivt med tredje bortamålet. I sisådär 55 av 60 minuter var Skellefteå det bättre laget.

– Bara att ladda om. Ny match däruppe på lördag. Varje poäng är så viktig och vi verkligen behöver få med oss en seger inför uppehållet, sa Broc Little.