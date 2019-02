LÄS MER:LHC-backen: "Jag ska träna för fullt"

– Jag ska inte säga att det känns lugnt, för det gör det nästan aldrig i den här branschen, men det känns bra, säger ordföranden Roger Ekström.

Delårsbokslutet för verksamhetsåret är klart och det visade att LHC-koncernen vid årsskiftet ökat kapitalet till 5,2 miljoner kronor. Allt avgörs av hur det ser ut per sista april, men med tanke på läget just nu anses inte liganämnden behöva göra någon vidare uppföljning eller ytterligare kontroller innan dess.

Samtidigt har klubben ännu inte räknat in de cirka tre extra miljoner som tack vare det nya tv-avtalet tickar in under våren.

– Vi kan fortfarande komma högt upp i tabellen och gå långt, men skulle vi missa kvartsfinal är det klart att det blir ett tapp mot budget. Då känns det bra att ha den bufferten. Om vi här och nu legat precis runt fyra miljoner hade det varit oroligt, säger Roger Ekström.

Och fortsätter:

– Spelar vi som vi gjorde under de fyra sista perioderna mot Skellefteå så kommer vi definitivt att gå till kvartsfinal. Spelar vi som i de två första finns risken att det inte ens blir play in.

Till hösten höjs licenskravet till fem miljoner för att få vara med i SHL och efter en successiv ökning ska siffran upp till tio miljoner till 2022.