Linköping började kvartsfinalserien mot Djurgården med en tung förlust. Men nu har de vänt på steken och leder med 2–1 i matcher.

– Det blev en ögonöppnare efter den första matchen när vi förlorade med 0–5. Vi insåg att vi inte kunde låta säsongen vara slut efter helgen. Vi gick in i lördagsmatchen och hade kniven mot strupen. Vi var tvungna att jobba med detaljerna och veta att vi inte kunde släppa in tre mål och försöka hämta hem det, det går inte. Men vi lyckades vinna på övertid vilket var otroligt skönt. Det var jag som styrde in det andra målet också, säger Ramboldt och ler.

Det blev sedan ytterligare en seger med 3–1 och nu kan LHC ta sig till semifinal om de vinner under lördagen.

– Förhoppningsvis blir det bara en match till men vi har ändå två chanser på oss att vinna. Vi spelar för att få en ledig söndag vilket är motiverande, säger LHC-backen och skrattar till.

Det blev många tunga tapp inför slutspelet då Lara Stalder blev axelskadad, Sidney Morin var med i landslagsspel och Anna Kjellbin tog en paus på grund av personliga skäl. Därmed blev det många ansikten som blev värvade sent till truppen. Det är Brooke Stacey från University of Maine, Tatiana Istocyova från i SKP Bratislava, Josephine Asperup från Malmö Redhawks och den finska landslagsstjärnan Susanna Tapani. Nu är Morin tillbaka i LHC-tröjan men Tapani spelar inte under lördagen.

– Det blev många tapp på en gång och då var vi tvungna att ta in spelare för att fylla ut platserna. Att Tapani kom in är bra eftersom hon har ett namn som sätter respekt i motståndarna. Hon har gjort mycket eftersom hon också gjorde 2–1-målet senast.

– Vi hade fått tagit in juniorer annars så det har inte påverkat så jättemycket, säger Ramboldt.

– Det känns ganska bra men det kommer små misstag som blir mål, då tappar man självförtroende. När man får göra den avgörande assisten kommer självförtroendet tillbaka igen. Det svajar lite upp och ner. Man kan inte gå och gräma sig över sånt.