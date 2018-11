LHC tillsammans med Tappra Barn kommer att sälja nallar innan och under matchen mot Färjestad den 8:e december. Intäkterna från försäljningen av nallarna kommer att gå till utsatta barn i Linköping.

– Det känns väldigt spännande att kunna presentera den här nyheten idag. LHC har under flera år jobbat mycket med att ta samhällsansvar med inriktning på ungdomar, bland annat genom vårt samarbete med Barncancerstiftelsen där vi varje år har besökt barn på sjukhuset strax innan jul och delat ut julklappar. När den här idén kom upp tillsammans med Tappra Barn och Linköpings Innersta så var det ingen tvekan om att vi skulle göra det, säger LHC:s Marknads- och kommunikationschef Michael Sturehed i ett pressmeddelande.

Enligt den amerikanska traditionen sker en "TeddybearToss" i juletider där supportrar får ta med sig nallar hemifrån. När hemmalaget gör sitt första mål kastar publiken in nallarna på isen som sedan går till välgörande ändamål. I det här fallet köps istället nallarna på plats och under den tredje periodens powerbreak kommer publiken att få kasta in nallarna de köpt på isen.