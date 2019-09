Hur går det för LHC i vinter?

PB: Bra, tror jag. Bättre än vad de flesta tycks tro. Spetsen är inte lika vass och med allt nytt kan det ta tid att få ihop allt. Men utan tunga skador har jag en positiv känsla. Ingen serieseger, men topp fyra och ett lag som kommer att växa i slutspelet. I genrepet mot HV startade landslagsmeriterade Moa Wernblom som extraforward. Säger en del.

RC: Jag tror också att det kommer gå bra – men inte hela vägen. Tror LHC kommer trea och framför sig har de Luleå, som vanligt, och hårdsatsande HV71. I ett slutspel kommer Luleå att rida på sin stora supportervåg och ta hem guldet igen. Men det kommer absolut bjudas på underhållande ishockey i Stångebro den här säsongen. Bara med lite mindre stjärnglans.

Viktigaste värvningen?

PB: Zoe Hickel har två VM-guld med USA och kommer att göra sina poäng. Men jag hör också väldigt mycket positivt om finska Saana Valkama.

RC: Tycker systrarna Hickel ser spännande ut. Tori är en stabil back med ledaregenskaper som vet vad som krävs för att vinna i SDHL då hon redan har tagit ett guld med Djurgården. Systern Zoe är ny i ligan men visade att hon verkligen kommer bli ett offensivt hot i genrepet mot HV71. Där handlar det mer om att hon måste anpassa sig till mer skridskoåkning på den stora rinken. Men jag tror hon kommer växa in i det med tiden.

Tyngsta tappet?

PB: Det gick bra i slutspelet utan Lara Stalder i våras, men frisk är hon definitivt en av seriens allra bästa spelare. Sedan måste jag säga att jag är förtjust i backen Sidney Morins offensiva spetsegenskaper. Hon blir inte lätt att ersätta.

RC: Kennedy Marchment och Lara Stalder. 52 + 38 poäng som försvinner av de två tappen. Och då var Lara Stalder skadad under större delen av säsongen och spelade endast 18 matcher. Men om man kollar tillbaka på säsongen innan stod hon för 61 poäng. Som sagt – tunga tapp.

Vad blir det viktigaste för SDHL i vinter?

PB: Det paradoxala i sammanhanget att världens bästa hockeyliga finns i Sverige – som rasade ur A-VM i våras. Nu kommer SDHL att visas av C more och SVT och det är förstås ett stort steg. Men intresset och publiken på arenorna måste också ökas. Annars håller det inte. Och hur gör man det med ett spelschema som innebär att exempelvis HV spelar tolv raka hemmamatcher under hösten – och elva raka bortamatcher efter nyår. Pajasvarning på det.

RC: Nu när serien sänds på tv måste ligan ta tillvara på det och bygga upp profiler och förebilder. De tjejer som växer upp nu kommer på så sätt få kvinnliga spelare att se upp till. Det blir samtidigt ett stort fönster för att få intresset för damhockeyn att öka.

Vilket lag vinner serien och vilket lag tar guld?

PB: Luleå har vunnit guld tre av de fyra senaste åren och blir favorit den här gången också. Men utmanarna har aldrig varit så många. Både HV 71 och Brynäs toksatsar och frågan är om inte HV har bästa laget på papperet. Det räcker till serieseger. Men till slutspelet spetsar LHC till det med Susanna Tapani och fixar guldfest på Stora torget. Ska vi säga så?

RC: Tyvärr tror jag att Luleå tar guld även den här säsongen. Fler klubbar satsar och det finns tydligare utmanare, men Luleå har fortfarande störst rutin och en så pass stor support från fansen att de kan fortsätta rida på segervågen även den här säsongen. Däremot tror jag att HV71 har det starkaste laget för att hålla en jämn och bra nivå under seriens gång och blir därför seriesegrare.