Under onsdagsträningen kom flera positiva besked för LHC. Kaptenen Eddie Larsson, som vi redan skrivit är på väg tillbaka till spel, tränade för fullt. Även Broc Little var med under hela träningen för andra gången den här veckan.

– Det var tredje gången Broc Little kände sig för på isen. Han har reagerat bra. Även Eddie har reagerat bra. Han har kört för fullt i två pass och tränat lite eget också, säger Jonsson.

Är båda aktuella för spel?

– Det är beroende på vad som sägs av läkarteamet. Vi kommer sätta oss ihop med dem i eftermiddag. Det är definitivt inte ett definitivt nej, säger Jonsson och ler.

Daniel Olsson Trkulja har en lättare skada och var inte med på träningen. Dock kan han kanske vara tillbaka på isen under torsdagskvällen mot Växjö ändå. Joe Whitney och Lukas Bengtsson saknades också under träningen.

– När vi går in i dessa tighta perioder får vissa köra alternativ behovsträning. Det gäller både för Joe och Lukas, säger Jonsson.

LHC kasserade in tre sköna poäng mot Timrå. Något som gjorde att Tommy Jonsson passade på att kasta en liten känga till de som påpekade att laget vann när han inte var med uppe i Skellefteå.

– Vi vann fast jag var med, säger han och ler stort.

– Det var förlösande på något vis och många kände att det var en måstematch. Det var bra att bryta den negativa trenden. Det var ingen välspelad match men det var mycket kamp där vi krigade på bra.

Nu väntar istället match mot Växjö under torsdagskvällen i Saab arena. Senast lagen möttes vann LHC på bortaplan på övertid. Resterande två matcher som spelats den här säsongen har det blivit förlust – den ena på ordinarie tid och den andra på övertid.

– Vi vet vad Växjös styrkor är men vi vill inte gå in så mycket på det här. Vi har en ganska tydlig tanke på hur vår ambition är att bemöta dem imorgon. Framför allt ska vi vara ett väldigt samlat lag oavsett spel med eller utan puck. Så mycket kan jag säga, säger Jonsson.