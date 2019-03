Efter 0–4 i torsdagsmötet med HV 71 är det klart.

För första gången sedan våren 2012 blir det inget SM-slutspel för Linköpings HC:s herrar.

En tuff smäll.

Både sportsligt och ekonomiskt.

Tommy Jonsson, tränaren, var förstås grymt besviken efter svaga avslutningen i Jönköping.

– Jag är otroligt besviken och väldigt irriterad med tanke på att vi hade så mycket att spela för och fick resultaten med oss. Men jag tyckte inte att vi ens tog chansen att utmana HV, sa han.

Vad har du för känslor just nu?

– Enorm besvikelse. Vi började bra i höstas, men har haft en vår som varit under all kritik. Det har varit för dåligt, helt enkelt.

Kunde du som tränare ha gjort något annorlunda för att stoppa raset?

– Absolut. Jag är ytterst ansvarig. Vi har haft en period som varit tung och verkligen försökt att vända på alla stenar. Naturligtvis måste jag ta mitt i det här.

Tränar du LHC även till hösten?

– Jag har kontrakt ett år till så det utgår jag ifrån. Sen är inte jag mannen som bestämmer det, sa Tommy Jonsson.

Roger Ekström, ordföranden, sa:

– Vi har ett sedan tidigare inbokat styrelsemöte på måndag och kommer då att ha organisation som tema. Då är förstås den sportsliga ledningen en del. Vad gäller Tommy har han ett kontrakt som gäller och så får vi ta ett resonemang utifrån det. Jag är övertygad om att även han vill sätta sig ned och prata efter det som varit.

Det finns inte redan något klart bestämt vad som ska hända?

– Nej, nu slickar vi SHL-såren över helgen och lägger allt fokus på damernas finalmatcher. Därefter ska vi vända på alla stenar.

Innebär det ekonomiska läget att det blir svårare att förändra vad gäller spelare och ledare med gällande avtal?

– Det skulle jag inte säga. Vi måste göra det vi tror på.

Vem bär ansvaret för den oväntat svaga säsongen?

– Vi vinner och förlorar som ett lag, så jag skulle säga att alla är delaktiga och att alla får rannsaka sig själva. Jag också.

Det missade slutspelet innebär att LHC går miste om miljonbelopp, vilket också kommer att få konsekvenser för den treårssatsning som startas till hösten.

– Det här gör att vi får starta från en helt annan plattform än vad vi hade tänkt oss. Det är ingenting att hymla om. Vi hade budgeterat med kvartsfinal, sa Roger Ekström.

Hur mycket kan det handla om i uteblivna intäkter?

– Naturligtvis svårt att säga exakt, men jag kan tänka mig att det rör sig om cirka tre miljoner.

Klart är att LHC till hösten måste ha ett eget kapital på fem miljoner för att få spela vidare i SHL. Delårsbokslutet visade att koncernen vid årsskiftet ökat kapitalet till 5,2 miljoner kronor, men sedan dess har det gått dåligt på isen och nu blir det inte heller några slutspelsintäkter. Samtidigt har ännu inte räknats in de cirka tre extra miljoner som tack vare det nya tv-avtalet tickar in under våren.

– Det blir säkert att finräkna för att lösa det egna kapitalet, men det kommer vi att klara. Det måste vi göra. Det är inget alternativ att misslyckas, sa Ekström.

Men treårssatsningen står fast?

– Absolut. Men tyvärr börjar den på en något lägre nivå.

Han framhåller att placeringen i tabellen ungefär är densamma som den i löneligan och att det är hans och övriga styrelsens uppgift att förbättra det ekonomiska läget. Det är en förutsättning för att på sikt även lyfta sportsligt.