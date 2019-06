Fredrik Norrena

Man kan tycka mycket om målvakten. Jag har alltid gillat honom. Gjorde sex säsonger i Linköping och det är knappast någon tvekan om att hetlevrade Norrena rankas som klubbens bästa målvakt. Men det blev aldrig SM-guld eller ens SM-final.

Jussi Tarvainen

Stor och stark forward som också gjorde en hel del mål. Men är det något jag minns med genomsympatiske Tarvainen så är det leendet. Nästan varje gång man sprang på honom så log han. Nästan hundra poäng på tre säsonger.

Mikko Peltola

Var med när LHC under Roger Melins första tränarperiod lyfte och plötsligt blev ett slutspelslag att räkna med. Smart och spelskicklig center. 91 poäng blev det under tre säsonger. En knäskada gjorde att han tvingades till operation under den sista.

Sami Torkki

Det finns många bättre hockeyspelare än ettermyran Torrki, men det var banne mig alldeles omöjligt att inte gilla inställningen och den kaxiga elakheten. Inte ett dugg märkligt att han var publikfavorit i det som då hette Cloetta center.

Mikko Luoma

Näkyvä eller Salmela? Nej, jag tar med en annan back som var med om första SM-finalen mot Modo 2007. Sedan gick han till HV – och tog guld efter finalseger mot LHC. Riktigt bra back, om än något ojämn. Numera scout för Chicago.