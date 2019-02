Under en träning med laget var olyckan framme då Broc Little drog på sig en huvudskada. Nu var han äntligen tillbaka i spel och var också den spelaren som skapade mycket framåt för både sig själv och sina lagkamrater.

– Det kändes ganska bra för min egen del. Jag trodde att min kondition skulle vara värre. I första perioden kanske jag var lite långsam men efter det kändes det normalt. Men det räckte inte till, sa forwardsstjärnan samtidigt som han skakade på huvudet av förtvivlan.

Efter första perioden låg LHC under med två mål mot noll och det var uppförsbacke mot ett Växjö med en stark defensiv. I andra perioden banade dock just Broc Little vägen för en vändning när han satte 1–2-målet genom en snygg dragning som lurade Viktor Fasth i Växjömålet. Derek Roy gjorde sedan 2–2, men snabbt därefter klev Brendan Shinnimin fram och satte 2–3-målet, som i efterhand visat sig vara offside.

– Vi spelar i en liga där det inte går att förändra ett sånt domslut i efterhand. Men domarna gör sitt bästa där ute, säger Little. Han tar en paus och kollar runt med rödsprängda ögon på sina medspelare i omklädningsrummet innan han fortsätter.

– I den första perioden är vi inte bra nog. Det går inte att gå ut till den första pausvilan med två mål mot noll. Vi kämpar oss dock tillbaka och i den andra perioden spelar vi riktigt bra. Allting är väldigt konstigt. Vi ger bort för många enkla lägen i slutet av andra trots att vi börjar bra. Jag vet inte, säger Little efterföljt av en suck.

Och det var meningen "jag vet inte" som gick på repetition när Broc Little försökte förklara hur allting har blivit som det blivit efter 2–4-förlusten.

– Allting är så frustrerande. Jag vet som sagt inte vad vi behöver göra för att vända trenden. Motståndarna lyckas göra mer mål än oss. Vi har spelat mycket defensivt och har gjort det bra. Det är något vi fortsätter att prata om. Men vi ger bort klara målchanser. När du gör det till de skickliga spelarna så gör de mål. Precis på samma sätt som när jag får de lägena. Men Växjö fick mer än oss den här gången, säger Little.

Även lagkaptenen Eddie Larsson var tillbaka i spel. Dock var både Almen Bibic och Johan Södergran petade från spel på grund av konkurrenssituationen nu när flera är tillbaka från skador.

– Bortförklaringarna finns inte längre. Alla är inte tillbaka, men nästan alla. Vi har många spelare att jobba med så det är vår sak att lösa det här, säger Little.

Laget matchas hårt nu med ny match redan på lördag.

– Då måste vi ha en bättre start. Vi kan inte börja med att släppa in två mål och inte göra några framåt. När lagets självförtroende är lågt kan du inte börja en match på det här sättet. Vi måste fortsätta kämpa för att ta så många poäng som möjligt.