Han var med i lördagens segermatch mot Växjö – men på söndagen kom beskedet att LHC tillsammans med Nick Sörensen valt att avbryta kontraktet i förtid.

– VI har idag valt att gå skilda vägar med Nick Sörensen. Vi tackar honom för hans insatser i LHC-tröjan och önskar honom lycka till framöver, säger general managern Niklas Persson till klubbens hemsida.



Nick Sörensen har representerat LHC vid 134 tillfällen under tre säsonger. Så sent som under förra säsongen skrev han ett nytt treårskontrakt.

Artikeln kommer att uppdateras.