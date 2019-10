Värvningen av Adam Helewka är nödvändig för Linköping HC – och det måste komma mer. Det kommer inte att räcka med det här. Frågan är så klart hur mycket pengarna räcker till, men för att det ska lyfta ser jag behov av både en back och en center av klass.

Det kan betyda att klubben måste använda något av det egna kapitalet som fick en skjuts med nio miljoner in på vårens nyemission.

Det kan faktiskt kosta ännu mer att inte göra det.

Detta sagt:

Det krävs också skärpning från de som redan är här.

Det är dags att fatta läget.

Bara tre spelare har så här långt gjort mer än ett mål: Olle Lycksell, Joe Whitney och Max Lindroth. Man kan förstås tycka att det är bra att talanger som Lycksell och Lindroth kliver fram, men det är inte de som ska leda det här laget.

Patrik Lundh

har nu gjort en assist på åtta matcher. Andrew Gordon och Jaakko Rissanen har svarat för två poäng på nio matcher. Jimmy Andersson har inte gjort någon. Det är några exempel och det finns fler. Betydligt hellre en halvdan start och en vass avslutning än tvärtom, men nu är det definitivt tid att visa att ni kan bättre.

För en hel del var ju faktiskt på plats mot Malmö.

Starkt målvaktsspel av Jonas Gustavsson. En aggressiv defensiv värd namnet. Ännu en gång riktigt bra drag från läktarplats.

Men.

Med bara ett mål gjort vinner du inte många matcher i den här ligan, men vad jag nu hör från olika håll är att Adam Helewka kan vara ett klipp. Bra där att Niklas Persson, general managern, till slut agerar. Att det behövs har jag och många med mig sagt länge.

Förhoppningsvis kan kanadensaren inte minst bidra med ett och annat mål. Är det något som LHC behöver så är det just det. Insatsen i lördags sa ganska mycket. Hårt jobb, bra inställning och bättre koll bakåt än tidigare…men för uddlöst framåt och helt enkelt inte nog med skicklighet med Broc Little på frånvarolistan.

Det är långt kvar och allt det där och jag tror också att det kommer att bli bättre, men den stora frågan är: kommer det att bli tillräckligt bra för att nå målet om slutspel och inte riskera en kvalfylld vår?

Man ska inte överdriva betydelsen av det som kan komma in, men med tanke på vad som fanns från början och vad som försvunnit på grund av skador och annat måste det värvas och det måste värvas bra. Några som gör skillnad och några som kommer in med friskt mod och utan förlusttyngda ok runt halsen.

Det finns en anledning till att vissa spelare fortfarande är lediga, men nog finns det fynd på en krympande marknad och Persson behöver hitta dem.

Han har helt enkelt inte råd att misslyckas.