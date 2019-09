Samtidigt som han förstås suckade lika tungt som alla andra efter förlusten mot Rögle var han noga med att framhålla stödet från läktarplats i Saab arena.

5 122 åskådare lät som betydligt fler.

– Publiken var fantastisk. De som var här gjorde det jättebra och vi kände verkligen stödet i ryggen. Så tack till dem. Jag tycker synd om dem att vi inte kunde ge dem en seger. Det hade vi behövt också, sa Broc Little.

Ja, motgångarna fortsätter för Linköping HC. Fyra matcher spelade i SHL-hockeyn – och LHC står kvar på bara två poäng. 2–3 (1–2, 0–1, 1–0) i hemmamötet med Rögle var en smäll som kändes.

–Det räcker inte med att jobba hårt och åka en massa skridskor. Vi måste producera också. Det går inte att tänka att någon annan ska göra skillnad utan vi måste se till att göra det själva. Det är mitt och alla andras ansvar, sa Little.

I ett lag som inte direkt svämmar över av målskyttar hör amerikanen till undantagen. Nu tog det tre matcher och två perioder därtill innan tänkte skyttekungen fick göra sitt första mål för säsongen.

Men det var alltså förgäves.

– Alltid skönt att spräcka nollan. Är det någonting som vi behöver så är det mål. Vi får inte ut tillräckligt i fem mot fem och det måste vi hitta en lösning på. Kemin är inte riktigt där. Vi jobbar hårt, men ingenting kommer enkelt, sa han.

Stundtals såg det ut som i våras.

– Ärligt talat så minns jag inte. Jag har bara fokus på nu. Vi behöver skapa mer, hålla och skydda pucken bättre i offensiv zon för att få till längre anfall. Nu är det för mycket som blir för forcerat.

Det började annars bra.

Hög fart framåt, ledning med 1–0 efter mål av Sebastian Karlsson och chans till 2–0 bara 18 sekunder senare. Men Little slog en svag straff och sedan dröjde det inte så länge förrän Rögle hade vänt efter svaga insatser av LHC-försvaret och målvakten Jacob Johansson.

Eric Gelinas och Taylor Matson gjorde målen då och i en andra period som LHC bör glömma snarast möjligt ökade Dennis Everberg bortaledningen till 1–3.

Då var det tung uppförsbacke inför 5 122 åskådare i Saab arena, men bara 30 sekunder in på slutperioden spräckte Broc Little sin egen målnolla för säsongen när han via Röglekeepern Christoffer Rifalk hittade nätet. Det gav LHC kontakt, men så mycket av vassa möjligheter skapades egentligen inte under resten av matchen.

Henrik Törnqvist hade bästa läget, men sköt utanför och LHC föll tungt.

Broc Little:

– Första perioden var bra, men ändå lyckades vi ligga under med ett mål. Jag tyckte att vi kämpade oss tillbaka i tredje, men. . . ja, det räckte inte.