När det går tungt för ett lag skriks det ofta efter nyförvärv som ska ha en viss spetskompetens på isen, men glöms lätt bort att det i en lagsport även handlar om vad för typ av person som ska in i laget. Du kan lätt läsa dig till statistik och se klipp på hur snyggt en spelare gör mål – men att scouta personligheter är svårare. En spelare in eller ut kan väldigt snabbt rucka upp rollerna i laget och även förstöra en bra stämning som byggts upp under en längre tid. På så sätt är den mänskliga faktorn i en sport väldigt spännande. Något som tagit månader att bygga upp kan förstöras på en sekund.

På väldigt kort tid har omsättningen på spelare varit stor då Nick Sörensen bytt klubb samtidigt som Sam Lofqvist, Adam Helewka och Jarno Kärki kommit in. Såklart är det här något som påverkar den kärngruppen som var från början och det kommer ta tid innan allting sätter sig helt. Nu har jag inte hunnit lära känna dessa spelare och personlighetstyper speciellt väl eftersom de inte varit här så länge. Men känslan efter att ha pratat med dem och sett hur de beter sig i omklädningsrummet efter träning och match är att det är rätt typ av personer för det här laget som kommit in. Där tror jag verkligen att general managern Niklas Persson har hittat rätt.

Trots att Jimmy Andersson efter Röglematchen sa att han gärna hade spelat vidare på den här vinnarvågen under nästkommande vecka tror jag att det här uppehållet kommer välbehövligt. LHC behöver få lite lugn och ro för att kunna sätta samman den här nya gruppkonstellationen på rätt sätt. Snart börjar också skadade spelare komma tillbaka och gruppen står inför en helt ny konkurrenssituation. Då är det viktigare än någonsin att kommunikationen är tydlig från ledarhåll så att alla vet vad som gäller.

Den stora frågan nu är om det kommer bli aktuellt med någon mer utlåning även på forwardssidan. Backen Adam Ginning är redan hos Vita Hästen, men nu börjar det också bli trångt framåt. Då truppen består av flera spelare som har väldigt höga toppar men också väldigt djupa dalar är det svårt att på rak arm säga vem som borde få speltid hos något annat lag.

Till sist: Oerhört viktigt att ännu en kämparinsats gjorde att laget fick med sig välbehövliga poäng. Ingenting kommer gratis.