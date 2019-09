Före klockan 19 på tisdagskvällen visste Max Lindroth vare sig 1) hur det var att spela i ishockey i SHL och 2) hur det var att göra mål i högsta ligan.

Nu har han upplevt båda sakerna.

Under samma kväll.

Och den sköna känslan fanns kvar efter avklarad träning dagen efter.

– Riktigt roligt. Jag sa det till någon som frågade efter matchen att man fick gåshud när man åkte ut på isen med inramningen som var. Att det lagts ned tid och energi på att göra något så trevligt. Och sen att få göra mål och få vinna. . . det var gåshudskänsla på det också. Taket lyfte i arenan, säger Max Lindroth.

För er som inte har koll på historien:

För ett år sedan laddade 23-årige göteborgaren för spel med Hanhals i division 1. Lånades ut till Frölunda under säsongen, men fick inte spela och hamnade sedermera i allsvenska Tingsryd. I våras värvad till Linköping och SHL där offensivinriktade och skridskoskicklige backen under senaste veckorna varit en del in och ut i laget.

Det blev inget spel i premiären, men med Mattias Bäckman på frånvarolistan fick han chansen mot Brynäs.

Och tog den.

Bra spelmässig insats och viktig 2–3-reducering med ett skott från blå linjen i numerärt överläge.

– Jättekul att målet kom direkt. Det betyder mycket för självförtroendet. För min del handlar det främst om att växa in i kostymen och etablera mig ordentligt, så det hade man kanske inte riktigt vågat hoppas på. Men nu vet jag att det fungerar även i SHL, säger Max Lindroth.

Hur var det annars att spela?

– Klart att det blir mer laddat och en högre anspänning när det är poäng på spel. Det var lite nervöst i början. Man vill visa upp sig och då kan det ibland bli lite fel. Samtidigt måste du våga göra det du är bra på och vill göra. Det är därför som Linköping tagit hit mig.

Nu väntar närmast bortamöte med guldtippade mästarlaget Frölunda, som överraskande inlett med två raka förluster. En speciell match för Max Lindroth.

– Självklart är det så. Det förstår vem som helst. Jag har växt upp med Frölunda, det är ingenting att ljuga om, och det blir mycket familj och vänner på läktaren. Jag ser verkligen fram emot det. De lär komma ut hårt, så det vill till att vi matchar deras fart i början, säger han.