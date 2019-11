Med tanke på landslagsuppehållet för Karjala cup återstartar inte SHL-hockeyn inte förrän om en vecka och därför tar Linköping HC långledigt över helgen. På veckans sista träning var Joe Whitney (se annan artikel) tillbaka efter lång frånvaro och även Sam Lofquist var på is igen efter sin förkylning.

Men i övrigt var det många som saknades.

Däribland Dan Pettersson.

Långtidsskadade centern, som opererade knäet i våras, har varit borta sedan dess och var nu högaktuell för efterlängtad comeback mot Leksand på torsdag. Så kan det fortfarande bli, men på grund av känning i en häl svettades han i gymmet i stället för på isen.

Och han var som sagt inte ensam att saknas.

Kolla bara:

Jonas Holös och Simon Lundmark på landslagsuppdrag med Norge respektive svenska J18-landslaget.

Hampus Larsson och Andrew Gordon har spelat med vissa skadekänningar på slutet och därför inte tränat på is med laget den här veckan, men planen är att de ska vara med igen på måndag. Det gäller även Eddie Larsson och Anton Mylläri som vilade från torsdagspasset. Mattias Bäckman och Anton Björkman långtidsskadade.

Sebastian Karlsson fick häromdagen en sedan länge planerad cortisonspruta i sin opererade axel och vilade därför. Filip Karlsson och Patrik Lundh ännu inte aktuella för spel. Och Dan Petterssons väg tillbaka bromsas alltså nu tillfälligt upp på grund av känning i en häl.

Med ett antal sena nyförvärv som ramlat in under hösten innehåller LHC-truppen just nu inte mindre än elva backar och sexton forwards.