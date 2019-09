Han var med i lördagens segermatch mot Växjö – men på söndagen kom beskedet att LHC tillsammans med Nick Sörensen valt att avbryta kontraktet i förtid. Diskussioner har enligt uppgift pågått under en tid, men har accelererat på slutet.

– Sådana här beslut är aldrig lätta eller roliga att ta. Men jag tittar hela tiden över truppen och tar de beslut som jag tror är bäst för den här gruppen. Vi är överens med Nick om att avsluta och har kommit fram till det här i samförstånd, säger general managern Niklas Persson.

Med tillägget:

– Vi har olika sätt att se på saker och ting. Det handlar om vad vi vill och vad han vill.

Det blev 134 matcher för LHC under tre säsonger för forwarden, som så sent som under förra vintern skrev på ett nytt treårskontrakt. Senare under söndagen blev det officiellt att forwarden hamnar i Rögle, vilket Sporten kunde berätta redan strax efter att beskedet kom från LHC.

Han har skrivit på för resten av säsongen och därmed är cirkeln sluten för Sörensen som debuterade i Rögles A-lag som 15-åring säsongen 2010–11. Han lämnar Linköping under måndagen och ansluter till nygamla laget till tisdagens träning.

– Det ska bli sjukt kul att återvända till Ängelholm och Rögle som jag fortfarande kallar hemma. Det hockeymässiga har inte riktigt fungerat hittills i år och vi kom överens om att gå skilda vägar. Min högsta önskan var då att komma hem till Ängelholm och Rögle igen, säger han till klubbens hemsida.

– Jag kommer till serieledaren och ska försöka göra mitt bästa för att bidra till att göra Rögle ännu bättre.

Tidigare under söndagen sa han till Sporten:

– Det har gått fort, men jag vill inte säga så mycket just nu. Inte mer än att jag vill tacka alla människor i Linköping och LHC som har tagit väl hand om mig och min familj.

Var det du som ville lämna eller var det LHC som ville att du skulle lämna?

– Det vill jag inte kommentera.

24-åringen – som också spelat för Skellefteå i SHL och gjort fem matcher med Anaheim i NHL– var tänkt som en av LHC:s offensiva nyckelspelare, men är poänglös så här långt i höst och har även fått relativt begränsat med speltid av coachen Bert Robertsson.

Han svarade för 23 poäng, varav 14 mål, i fjol i Linköping och fick även dra på sig Tre Kronor tröjan i tre matcher, men hade sedan en skadefylld vinter och vår.

Med Nick Sörensen löst från kontraktet ökar möjligheterna för LHC att värva in en ny forward.

– Så kan det absolut vara. Vi tittar hela tiden och försöker göra vårt lag bättre, men det är fortfarande högsta prioritet att hitta en back, säger Niklas Persson.