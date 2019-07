Ramboldt var given i landslaget under förre förbundskaptenen Leif Boork, men har varit petad sedan Ylva Martinsen tog över. Nu finns hon med som en av sammanlagt tolv backar som får åka på läger och göra tester på Bosön. LHC-forwarden Pernilla Winberg är given i truppen och finns med nu också. Isabell Palm, som LHC värvat från HV71, är också uttagen. Efter lägret tar Ylva Martinsen ut en trupp som direkt åker till Finland för en femnationsturnering där övriga lag är Finland, Japan. Ryssland och Tjeckien.